Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1668,03
Економія при броні: -77,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1612,30
Економія при броні: -36,00 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1635,75
Економія при броні: -70,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1652,46
Економія при броні: -88,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1651,99
Економія при броні: -97,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн