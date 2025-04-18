Ізоніазид-Дарниця (Isoniazid-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
26,34
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
125,12
Економія при броні: -28,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
117,78
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
126,10
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
101,06
Економія при броні: -23,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
128,56
Економія при броні: -4,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
101,68
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
127,79
Економія при броні: -31,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ