Ізоніазид-Дарниця (Isoniazid-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
110,99
Економія при броні: -4,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,80
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
127,10
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
132,99
Економія при броні: -10,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
72,36
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
101,01
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
128,72
Економія при броні: -8,58 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн