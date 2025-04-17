Ізоніазид-Дарниця (Isoniazid-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 517 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
120,60
Економія при броні: -5,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
115,80
Економія при броні: -13,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
59,39
Економія при броні: -2,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,80
Економія при броні: -9,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
125,76
Економія при броні: -20,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
132,86
Економія при броні: -13,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
118,70
Економія при броні: -16,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
100,65
Економія при броні: -16,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн