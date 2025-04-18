Ізоніазид-Дарниця (Isoniazid-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
127,33
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
129,29
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
65,85
Економія при броні: -8,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
76,76
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
129,33
Економія при броні: -6,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
66,54
Економія при броні: -3,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
25,45
Економія при броні: -4,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
126,10
Економія при броні: -5,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
131,25
Економія при броні: -12,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,41
Економія при броні: -4,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
96,48
Економія при броні: -0,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ