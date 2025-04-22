Ізоніазид-Дарниця (Isoniazid-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
127,10
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
72,60
Економія при броні: -2,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
127,10
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
50,76
Економія при броні: -12,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
102,89
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
23,70
Економія при броні: -0,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
115,47
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ізоніазид-Дарниця таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,70 грн