Аденостерид-Здоров'я (Adenosterid-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
398,00
Економія при броні: -11,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
74.3 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
399,90
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
98.6 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
100.1 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
420,40
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
106.1 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ободівка, вул. Ватутіна, 1-А
107.2 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
440,30
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Економія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Романів, вул. Лялевича Сергія, 3-А
109.0 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Староміська, 25
111.7 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
267,00
Економія при броні: -0,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
112.0 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
112.8 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
420,40
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
114.1 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,50
Економія при броні: -43,70 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
114.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
398,00
Економія при броні: -11,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн