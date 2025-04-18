Аденостерид-Здоров'я (Adenosterid-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,50
Економія при броні: -43,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
452,30
Економія при броні: -47,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
10.2 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
420,40
Економія при броні: -16,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
13.5 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,50
Економія при броні: -43,10 грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
94.3 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
399,90
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
108.7 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
108.9 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
109.3 км
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
447,70 грн