Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
718,00
Економія при броні: -96,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
720,00
Економія при броні: -69,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
706,00
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
786,38
Економія при броні: -62,65 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
412,80
Економія при броні: -46,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
799,26
Економія при броні: -104,71 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
375,85
Економія при броні: -30,45 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -71,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
706,00
Економія при броні: -84,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
708,00
Економія при броні: -63,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
706,00
Економія при броні: -77,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
708,00
Економія при броні: -57,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
806,60
Економія при броні: -115,80 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
801,10
Економія при броні: -109,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
747,17
Економія при броні: -24,23 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
866,88
Економія при броні: -28,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -71,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
889,39
Економія при броні: -127,22 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
789,58
Економія при броні: -96,35 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
789,58
Економія при броні: -90,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
788,06
Економія при броні: -92,61 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
833,91
Економія при броні: -95,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
748,00
Економія при броні: -126,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
750,00
Економія при броні: -99,40 грн