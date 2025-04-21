Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
806,06
Економія при броні: -122,52 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
413,56
Економія при броні: -52,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -61,10 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -56,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
800,25
Економія при броні: -106,04 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
415,88
Економія при броні: -52,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
400,20
Економія при броні: -46,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -56,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
805,30
Економія при броні: -98,40 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
788,47
Економія при броні: -94,26 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
790,34
Економія при броні: -95,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
780,31
Економія при броні: -98,33 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
792,73
Економія при броні: -98,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
800,70
Економія при броні: -98,60 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
801,50
Економія при броні: -94,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
809,20
Економія при броні: -102,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
796,42
Економія при броні: -114,49 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
798,73
Економія при броні: -116,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
794,61
Економія при броні: -112,68 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
792,32
Економія при броні: -97,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -56,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
396,83
Економія при броні: -59,85 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
795,76
Економія при броні: -112,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
809,85
Економія при броні: -126,53 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
828,98
Економія при броні: -134,74 грн