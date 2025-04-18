Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
812,67
Економія при броні: -133,88 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
838,27
Економія при броні: -76,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
787,91
Економія при броні: -88,42 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
787,91
Економія при броні: -27,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
796,57
Економія при броні: -114,49 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
806,94
Економія при броні: -109,98 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
827,95
Економія при броні: -148,86 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
810,92
Економія при броні: -108,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
778,90
Економія при броні: -79,20 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
397,65
Економія при броні: -36,45 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн