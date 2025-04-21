Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
799,72
Економія при броні: -100,23 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
799,83
Економія при броні: -37,72 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
789,30
Економія при броні: -92,50 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
790,65
Економія при броні: -95,86 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -66,40 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -64,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
811,76
Економія при броні: -117,58 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
830,93
Економія при броні: -104,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
833,67
Економія при броні: -107,37 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
421,95
Економія при броні: -57,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
805,30
Економія при броні: -108,50 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
801,10
Економія при броні: -104,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
805,50
Економія при броні: -108,70 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
404,05
Економія при броні: -54,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
852,34
Економія при броні: -123,40 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
852,34
Економія при броні: -120,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
804,47
Економія при броні: -130,19 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
808,71
Економія при броні: -126,27 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
817,17
Економія при броні: -134,73 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
804,34
Економія при броні: -110,13 грн