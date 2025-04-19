Львів (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
868,88
Економія при броні: -120,92 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
792,50
Економія при броні: -110,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
360,25
Економія при броні: -17,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
712,90
Економія при броні: -27,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
835,21
Економія при броні: -87,98 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
894,12
Економія при броні: -114,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
805,22
Економія при броні: -120,21 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
819,94
Економія при броні: -92,96 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
792,30
Економія при броні: -109,80 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
789,30
Економія при броні: -103,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
710,30
Економія при броні: -27,80 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
717,00
Економія при броні: -31,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа