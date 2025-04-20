Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
801,55
Економія при броні: -131,37 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
801,55
Економія при броні: -77,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
708,00
Економія при броні: -63,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
708,00
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
801,85
Економія при броні: -131,48 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
808,17
Економія при броні: -116,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
781,59
Економія при броні: -137,48 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
796,21
Економія при броні: -90,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
782,80
Економія при броні: -103,98 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
832,24
Економія при броні: -109,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
761,57
Економія при броні: -82,75 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
799,34
Економія при броні: -115,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
851,87
Економія при броні: -169,97 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
828,38
Економія при броні: -134,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
726,30
Економія при броні: -47,70 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
346,55
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
812,52
Економія при броні: -117,84 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
810,35
Економія при броні: -140,80 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
806,12
Економія при броні: -136,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
693,10
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
813,51
Економія при броні: -143,35 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
813,51
Економія при броні: -143,34 грн