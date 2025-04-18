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Утрожестан® (Utrogestan)

Утрожестан® (Utrogestan)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 344 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
737,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
730,30 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
730,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
744,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
671,50 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
749,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
789,68
Економія при броні: -74,32 грн
715,36 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
789,68
Економія при броні: -64,52 грн
725,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
754,22 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
787,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
760,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
745,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
781,19
Економія при броні: -103,24 грн
677,95 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
404,88
Економія при броні: -46,10 грн
358,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
372,70
Економія при броні: -4,45 грн
368,25 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -26,40 грн
736,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
751,60 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
757,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -26,40 грн
736,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
824,58 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
693,40 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
737,82 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
690,40 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
737,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
743,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
809,50
Економія при броні: -73,00 грн
736,50 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
804,00
Економія при броні: -67,20 грн
736,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
658,28 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
737,18 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
634,96 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
726,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
691,80 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
707,20 грн
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