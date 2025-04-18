Харків (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
789,68
Економія при броні: -74,32 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
789,68
Економія при броні: -64,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
781,19
Економія при броні: -103,24 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
404,88
Економія при броні: -46,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
372,70
Економія при броні: -4,45 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
809,50
Економія при броні: -73,00 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
804,00
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа