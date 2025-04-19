Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
794,31
Економія при броні: -93,70 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
863,11
Економія при броні: -129,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
808,48
Економія при броні: -107,87 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
878,51
Економія при броні: -144,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
808,10
Економія при броні: -80,21 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
805,77
Економія при броні: -46,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -75,70 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
813,82
Економія при броні: -143,69 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
813,82
Економія при броні: -123,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
804,75
Економія при броні: -118,25 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
874,45
Економія при броні: -140,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
711,80
Економія при броні: -24,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
800,51
Економія при броні: -146,67 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
800,51
Економія при броні: -130,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
837,22
Економія при броні: -48,88 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
868,94
Економія при броні: -73,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
801,47
Економія при броні: -134,97 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
870,89
Економія при броні: -146,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
844,35
Економія при броні: -133,60 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
905,41
Економія при броні: -87,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
416,80
Економія при броні: -83,17 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
872,06
Економія при броні: -141,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
785,47
Економія при броні: -109,33 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
847,32
Економія при броні: -155,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
787,97
Економія при броні: -121,47 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
790,04
Економія при броні: -65,78 грн