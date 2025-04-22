Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -60,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
787,00
Економія при броні: -79,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
738,02
Економія при броні: -22,14 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
738,42
Економія при броні: -22,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
389,05
Економія при броні: -37,60 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
803,90
Економія при броні: -101,00 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
806,83
Економія при броні: -126,03 грн
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
877,13
Економія при броні: -119,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -60,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
811,59
Економія при броні: -49,53 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
811,70
Економія при броні: -108,80 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
800,02
Економія при броні: -124,72 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
795,82
Економія при броні: -115,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -60,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
787,07
Економія при броні: -111,52 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
787,07
Економія при броні: -86,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
793,80
Економія при броні: -118,50 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Утрожестан® капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
763,20
Економія при броні: -60,30 грн
Утрожестан® капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
763,20 грн