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Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці, №100 - Запоріжжя (87616) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
140,00
Економія: -40,00 грн
100,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
140,00
Економія: -40,00 грн
100,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
122,79
Економія: -16,53 грн
106,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
114,48
Економія: -7,93 грн
106,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
125,50
Економія: -23,87 грн
101,63 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
140,00
Економія: -40,00 грн
100,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
118,99
Економія: -17,36 грн
101,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
115,66
Економія: -9,48 грн
106,18 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
117,64
Економія: -18,93 грн
98,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
113,38
Економія: -11,78 грн
101,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (4)
133,30
Економія: -30,60 грн
102,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
125,04
Економія: -17,95 грн
107,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (4)
110,94
Економія: -5,19 грн
105,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: блістер (3)
105,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), блістер (4)
128,90
Економія: -21,64 грн
107,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
117,60
Економія: -11,82 грн
105,78 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
107,70 грн