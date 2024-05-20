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Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці, №100 - Одеса (87616) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
105,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
115,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
111,87
Економія: -6,12 грн
105,75 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
114,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
124,17
Економія: -24,76 грн
99,41 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
116,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
112,01
Економія: -6,26 грн
105,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
107,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
105,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
107,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
117,55
Економія: -14,02 грн
103,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
107,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
119,28
Економія: -12,89 грн
106,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
114,33
Економія: -10,24 грн
104,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1), блістер (3)
99,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
105,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
165,90
Економія: -64,30 грн
101,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -12,23 грн
106,27 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
145,40
Економія: -42,70 грн
102,70 грн