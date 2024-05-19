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Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці, №100 - Львів (87616) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
115,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
122,25
Економія: -15,40 грн
106,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
113,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
114,60
Економія: -12,91 грн
101,69 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
96,34 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
118,99
Економія: -17,36 грн
101,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
165,90
Економія: -64,30 грн
101,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
134,99
Економія: -33,36 грн
101,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
126,50
Економія: -24,87 грн
101,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (4)
110,39
Економія: -8,68 грн
101,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (4)
166,10
Економія: -64,50 грн
101,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (4)
119,02
Економія: -15,49 грн
103,53 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
111,50
Економія: -9,87 грн
101,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
139,99
Економія: -38,36 грн
101,63 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
98,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
107,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
115,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
147,99
Економія: -46,36 грн
101,63 грн