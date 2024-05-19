Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці, №100 - Львів (87616) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 262 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (104)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7