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Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці, №100 - Харків (87616) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
113,93
Економія: -8,09 грн
105,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
113,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (3)
117,50
Економія: -13,97 грн
103,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер (1)
108,45 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (4)
147,70
Економія: -45,00 грн
102,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
120,99
Економія: -19,35 грн
101,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: блістер (2)
106,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (3)
117,35
Економія: -15,58 грн
101,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
106,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (4)
108,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
120,11
Економія: -13,74 грн
106,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (4)
105,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1), блістер (2)
105,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1), блістер (3)
110,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
105,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
115,99
Економія: -14,35 грн
101,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: блістер (2)
106,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: блістер (1)
106,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
103,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
145,30
Економія: -42,60 грн
102,70 грн