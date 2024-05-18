Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці, №100 - Харків (87616) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, просп. Гагаріна, 38
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Харків, вул. Сумська, 39
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А