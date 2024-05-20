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Анаферон таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Одеса (435431) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 296 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
155,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
230,00
Економія: -70,80 грн
159,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
185,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
176,66
Економія: -12,84 грн
163,82 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
188,00 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
170,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
188,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
159,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
193,33
Економія: -45,11 грн
148,22 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
180,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
176,88
Економія: -28,66 грн
148,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
207,99
Економія: -48,84 грн
159,15 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
170,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
176,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
194,55
Економія: -26,25 грн
168,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
175,25
Економія: -26,97 грн
148,28 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
161,40 грн