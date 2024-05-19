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Анаферон таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Львів (435431) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
155,94 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
178,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
184,74
Економія: -40,93 грн
143,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
180,50
Економія: -21,35 грн
159,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
167,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
198,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
155,94 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
168,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
230,00
Економія: -70,80 грн
159,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
201,99
Економія: -42,84 грн
159,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
197,50
Економія: -38,35 грн
159,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
167,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
167,73
Економія: -19,77 грн
147,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
230,00
Економія: -70,80 грн
159,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
183,00
Економія: -38,13 грн
144,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
176,50
Економія: -17,35 грн
159,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
208,99
Економія: -49,84 грн
159,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
167,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
193,50
Економія: -34,35 грн
159,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
167,50 грн