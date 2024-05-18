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Анаферон таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Харків (435431) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 386 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
172,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
155,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
178,30
Економія: -24,15 грн
154,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
174,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
176,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
163,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
183,35
Економія: -41,77 грн
141,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
174,74 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
174,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
220,60
Економія: -61,40 грн
159,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
176,32 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
211,20
Економія: -50,40 грн
160,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
168,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
174,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
179,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
163,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
184,77
Економія: -41,79 грн
142,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
175,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
174,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
176,68 грн