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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №3 - Запоріжжя (71102) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
221,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
223,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
255,40
Економія: -49,22 грн
206,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
239,91
Економія: -46,16 грн
193,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (4)
217,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
243,99
Економія: -34,99 грн
209,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
221,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (4)
207,04 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
221,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
243,60
Економія: -34,70 грн
208,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (11)
235,99
Економія: -26,99 грн
209,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (6)
202,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (11)
239,98
Економія: -54,51 грн
185,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
197,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
217,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
221,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
247,22
Економія: -58,51 грн
188,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
238,04
Економія: -59,58 грн
178,46 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
234,50
Економія: -19,30 грн
215,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
221,40 грн