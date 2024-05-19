Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнші противірусні засобиТілоронАміксин® ІСЦіни в аптеках

Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №3 - Львів (71102) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 342 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (5)
207,05 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
258,30
Економія: -34,85 грн
223,45 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
234,92
Економія: -1,32 грн
233,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
221,40 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
205,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
235,99
Економія: -26,99 грн
209,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
207,05 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
225,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
204,81 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
239,03 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
268,30
Економія: -59,40 грн
208,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
207,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
261,99
Економія: -52,99 грн
209,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
255,99
Економія: -46,99 грн
209,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
207,05 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
217,09
Економія: -21,77 грн
195,32 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (84)
268,30
Економія: -59,40 грн
208,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (6)
245,88
Економія: -46,20 грн
199,68 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
207,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
225,99
Економія: -16,99 грн
209,00 грн