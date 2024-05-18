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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №3 - Харків (71102) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 440 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
209,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
204,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (11)
234,39
Економія: -41,11 грн
193,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (9)
195,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
194,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
195,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
237,36
Економія: -56,89 грн
180,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
208,92 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
195,40 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
195,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
259,40
Економія: -50,50 грн
208,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
193,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
252,50
Економія: -37,30 грн
215,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
236,99
Економія: -27,99 грн
209,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
210,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
223,91 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
217,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (10)
238,66
Економія: -45,53 грн
193,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
209,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4)
223,62 грн