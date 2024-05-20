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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №3 - Запоріжжя (71099) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
105,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
108,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
119,94
Економія: -21,41 грн
98,53 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
111,59
Економія: -20,05 грн
91,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
103,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
122,99
Економія: -23,48 грн
99,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
121,00
Економія: -18,00 грн
103,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
96,88 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
131,30
Економія: -31,90 грн
99,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
116,50
Економія: -16,99 грн
99,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
101,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
113,24
Економія: -18,19 грн
95,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
101,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
105,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
115,18
Економія: -20,15 грн
95,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
111,82
Економія: -20,32 грн
91,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
126,00
Економія: -22,50 грн
103,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,50 грн