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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №3 - Львів (71099) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
103,46
Економія: -11,59 грн
91,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
92,66 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
110,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
113,15
Економія: -20,64 грн
92,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
97,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (163)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
105,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
107,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
97,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (163)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
105,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
124,99
Економія: -25,48 грн
99,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
96,05
Економія: -4,60 грн
91,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
147,20
Економія: -47,80 грн
99,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
116,02
Економія: -23,46 грн
92,56 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -13,99 грн
99,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
125,50
Економія: -25,99 грн
99,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
118,99
Економія: -19,48 грн
99,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
144,99
Економія: -45,48 грн
99,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
99,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
113,20 грн