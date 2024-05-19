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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №6 - Львів (351791) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
430,73
Економія: -44,49 грн
386,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
356,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
387,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
416,72
Економія: -69,50 грн
347,22 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
356,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
401,99
Економія: -38,77 грн
363,22 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
384,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
341,20 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
415,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
523,10
Економія: -159,90 грн
363,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
441,99
Економія: -78,77 грн
363,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (5)
441,99
Економія: -78,77 грн
363,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (1)
378,33
Економія: -53,30 грн
325,03 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (8)
523,10
Економія: -159,90 грн
363,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
422,50
Економія: -78,32 грн
344,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
393,99
Економія: -30,77 грн
363,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
448,99
Економія: -85,77 грн
363,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
421,99
Економія: -58,77 грн
363,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
464,99
Економія: -101,77 грн
363,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (3)
356,00 грн