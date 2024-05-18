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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №6 - Харків (351791) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 419 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
363,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
355,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
447,22
Економія: -113,58 грн
333,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
362,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
362,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
356,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
417,25
Економія: -107,45 грн
309,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
363,06 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
352,76 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
361,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
501,70
Економія: -138,50 грн
363,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
332,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
491,70
Економія: -117,70 грн
374,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
403,99
Економія: -40,76 грн
363,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
361,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
388,42 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
377,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9), блістер (1)
416,70
Економія: -77,83 грн
338,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
362,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
387,02 грн