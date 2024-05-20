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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №6 - Запоріжжя (351790) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
187,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
206,59
Економія: -26,53 грн
180,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
202,12
Економія: -25,72 грн
176,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
176,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
201,99
Економія: -25,03 грн
176,96 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
204,00
Економія: -31,00 грн
173,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
187,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
197,99
Економія: -21,03 грн
176,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
176,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (3)
193,72
Економія: -7,47 грн
186,25 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
187,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
198,91
Економія: -37,43 грн
161,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
204,80
Економія: -24,61 грн
180,19 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
187,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
219,02
Економія: -47,86 грн
171,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
199,33
Економія: -19,65 грн
179,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
227,75
Економія: -56,59 грн
171,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
204,40
Економія: -33,07 грн
171,33 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
204,00
Економія: -31,00 грн
173,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
213,62
Економія: -33,33 грн
180,29 грн