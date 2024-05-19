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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №6 - Львів (351790) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
189,71
Економія: -1,14 грн
188,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
198,52
Економія: -28,55 грн
169,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
187,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
187,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
187,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
192,93
Економія: -9,24 грн
183,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
209,05
Економія: -39,08 грн
169,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
214,99
Економія: -38,02 грн
176,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
187,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
187,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
191,99
Економія: -15,02 грн
176,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -29,02 грн
176,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
187,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
211,52
Економія: -21,76 грн
189,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
187,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
185,01
Економія: -16,40 грн
168,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
184,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн