Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №6 - Київ (351790) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 399 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35