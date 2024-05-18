Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №6 - Харків (351790) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 139 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72