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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №6 - Харків (351790) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
203,00
Економія: -16,53 грн
186,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
198,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
188,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
187,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
178,40 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
176,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
187,02
Економія: -14,86 грн
172,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), блістер (1)
197,75
Економія: -12,44 грн
185,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
198,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (1)
198,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
193,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
187,50
Економія: -10,45 грн
177,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
195,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (1)
194,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
218,61
Економія: -37,24 грн
181,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
214,57
Економія: -33,49 грн
181,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (3)
194,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
195,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
179,46 грн