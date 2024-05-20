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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №10 - Запоріжжя (351789) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
268,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
271,39
Економія: -13,59 грн
257,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
263,88 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -38,00 грн
264,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
268,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -28,84 грн
251,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
268,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (1)
279,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
252,67 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
299,52
Економія: -37,22 грн
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
268,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
268,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
268,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
268,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
304,96
Економія: -36,35 грн
268,61 грн