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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №10 - Львів (351789) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
236,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
288,50
Економія: -32,36 грн
256,14 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
248,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
268,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
268,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
258,21
Економія: -12,37 грн
245,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
248,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -35,84 грн
251,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
268,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
281,11
Економія: -33,57 грн
247,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
252,67 грн