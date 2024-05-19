Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №10 - Київ (351789) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 316 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (16)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Мед-сервіс
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Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (191)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21