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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №10 - Харків (351789) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
290,49
Економія: -67,24 грн
223,25 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
239,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (1)
284,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
281,36 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
262,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
276,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
278,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
268,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
268,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
254,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
236,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
247,18 грн