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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Запоріжжя (351785) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
621,00
Економія: -94,00 грн
527,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
538,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), блістер (1)
642,94
Економія: -143,43 грн
499,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
599,83
Економія: -105,69 грн
494,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
552,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
616,99
Економія: -85,63 грн
531,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
605,00
Економія: -78,00 грн
527,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2), блістер (1)
528,94 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
605,00
Економія: -78,00 грн
527,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
589,99
Економія: -58,63 грн
531,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
543,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
603,61
Економія: -115,42 грн
488,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
526,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
552,57 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
605,00
Економія: -78,00 грн
527,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (198)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
563,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (6), блістер (1)
596,39
Економія: -136,97 грн
459,42 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
644,70
Економія: -107,90 грн
536,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (198)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
563,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
585,47
Економія: -65,17 грн
520,30 грн