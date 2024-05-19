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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Львів (351785) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (4)
548,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
601,36
Економія: -62,12 грн
539,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
520,82 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
572,00
Економія: -9,74 грн
562,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (166)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
563,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
490,11 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
593,99
Економія: -62,63 грн
531,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
548,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
553,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
520,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (166)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
563,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (166)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
563,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
548,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
537,43
Економія: -42,29 грн
495,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
765,30
Економія: -234,10 грн
531,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (166)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
563,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
548,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (166)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
563,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (5)
622,99
Економія: -91,63 грн
531,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (166)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
563,10 грн