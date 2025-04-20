Метопролол (Metoprololum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,54
Економія при броні: -0,95 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,27
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,93
Економія при броні: -1,28 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,00
Економія при броні: -4,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,50
Економія при броні: -2,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,50
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,33
Економія при броні: -0,75 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,27
Економія при броні: -4,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,50
Економія при броні: -2,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -0,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,05
Економія при броні: -3,72 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,42
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,49
Економія при броні: -2,47 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,77
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,10
Економія при броні: -1,25 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,00
Економія при броні: -3,48 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум