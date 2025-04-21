Метопролол (Metoprololum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,89
Економія при броні: -3,36 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,14
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,83
Економія при броні: -3,78 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,64
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,50
Економія при броні: -6,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,09
Економія при броні: -1,04 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,62
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,46
Економія при броні: -3,41 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,13
Економія при броні: -1,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,40
Економія при броні: -1,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,50
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,22
Економія при броні: -1,02 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,09
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,65
Економія при броні: -4,54 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,74
Економія при броні: -2,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,68
Економія при броні: -1,22 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
46,48
Економія при броні: -8,78 грн