Метопролол (Metoprololum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 264 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,58
Економія при броні: -1,53 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
43,08
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,82
Економія при броні: -0,78 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,36
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,52
Економія при броні: -3,57 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,50
Економія при броні: -6,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,18
Економія при броні: -4,25 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,65
Економія при броні: -7,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,50
Економія при броні: -2,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,58
Економія при броні: -2,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,90
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум