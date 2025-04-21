Метопролол (Metoprololum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,82
Економія при броні: -3,06 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,72
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,50
Економія при броні: -2,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,32
Економія при броні: -0,95 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,13
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,30
Економія при броні: -1,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,35
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,70
Економія при броні: -3,84 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,53
Економія при броні: -1,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,67
Економія при броні: -2,16 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,62
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,11
Економія при броні: -3,57 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,53
Економія при броні: -6,15 грн