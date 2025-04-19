Метопролол (Metoprololum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
29,39
Економія при броні: -5,27 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
47,38
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
38,80
Економія при броні: -0,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,50
Економія при броні: -1,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,88
Економія при броні: -3,87 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,24
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,85
Економія при броні: -1,39 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,42
Економія при броні: -3,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,40
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -2,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,30
Економія при броні: -0,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,40
Економія при броні: -2,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,50
Економія при броні: -1,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,40
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум