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Метопролол (Metoprololum)

Метопролол (Metoprololum)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
21,46
Економія при броні: -1,37 грн
20,09 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,97
Економія при броні: -4,28 грн
37,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,14 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
38,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
21,42 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,46
Економія при броні: -1,39 грн
23,07 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
38,74
Економія при броні: -4,22 грн
34,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
20,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
38,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,70
Економія при броні: -4,48 грн
21,22 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,50
Економія при броні: -1,79 грн
37,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,94
Економія при броні: -2,92 грн
21,02 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,70
Економія при броні: -3,82 грн
37,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,23 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,60
Економія при броні: -2,53 грн
21,07 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,91
Економія при броні: -5,80 грн
35,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
20,67 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
33,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,50
Економія при броні: -1,30 грн
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,10 грн
39,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,62
Економія при броні: -3,79 грн
22,83 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,12
Економія при броні: -3,14 грн
37,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
29,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,26
Економія при броні: -3,66 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,42
Економія при броні: -3,61 грн
38,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,23
Економія при броні: -3,66 грн
22,57 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,37
Економія при броні: -3,56 грн
38,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
27,02
Економія при броні: -4,16 грн
22,86 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,04
Економія при броні: -3,18 грн
38,86 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,00
Економія при броні: -0,60 грн
39,40 грн
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