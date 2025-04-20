Метопролол (Metoprololum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
21,46
Економія при броні: -1,37 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,97
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,46
Економія при броні: -1,39 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
38,74
Економія при броні: -4,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,70
Економія при броні: -4,48 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,50
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,94
Економія при броні: -2,92 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,70
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,60
Економія при броні: -2,53 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,91
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,50
Економія при броні: -1,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,62
Економія при броні: -3,79 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,12
Економія при броні: -3,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,26
Економія при броні: -3,66 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,42
Економія при броні: -3,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,23
Економія при броні: -3,66 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,37
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
27,02
Економія при броні: -4,16 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,04
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,00
Економія при броні: -0,60 грн