Метопролол (Metoprololum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,73
Економія при броні: -1,25 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,86
Економія при броні: -5,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,68
Економія при броні: -3,06 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,79
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,32
Економія при броні: -3,26 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,89
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,60
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,73
Економія при броні: -2,47 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,79
Економія при броні: -3,09 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,66
Економія при броні: -2,59 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
38,39
Економія при броні: -1,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
26,12
Економія при броні: -2,86 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
42,98
Економія при броні: -2,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,99
Економія при броні: -2,73 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,32
Економія при броні: -7,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,18
Економія при броні: -2,12 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,47
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,68
Економія при броні: -3,37 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,18
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,31
Економія при броні: -2,03 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,98
Економія при броні: -5,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,59
Економія при броні: -1,65 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,86
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,45
Економія при броні: -2,39 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,27
Економія при броні: -2,74 грн