Метопролол (Metoprololum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,68 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,47
Економія при броні: -1,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,20
Економія при броні: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
41,89
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
39,70
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,30
Економія при броні: -1,64 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
14,37
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
23,95
Економія при броні: -1,32 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
45,04
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
22,80
Економія при броні: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
25,41
Економія при броні: -2,76 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
44,31
Економія при броні: -3,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
24,60
Економія при броні: -1,97 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
40,50
Економія при броні: -2,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум