Парацетамол для дітей (Paracetamolum pro infantibus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,37
Економія при броні: -12,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,25
Економія при броні: -9,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,27
Економія при броні: -0,27 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,37
Економія при броні: -2,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -21,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,35
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,68
Економія при броні: -17,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,75
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,65
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,14
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,89
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,00
Економія при броні: -3,00 грн